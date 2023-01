10 янв 2023



Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE



Профессиональное видео с выступления KISSIN' DYNAMITE, которое состоялось в рамках Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



I've Got the Fire

Somebody's Gotta Do It

Love Me, Hate Me

Only the Dead

Sex Is War

I Will Be King

Not the End of the Road

You're Not Alone

просмотров: 74