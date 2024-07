сегодня



Новая песня KISSIN' DYNAMITE



Back With A Bang, новая песня KISSIN' DYNAMITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Back With A Bang, релиз которого намечен на пятое июля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 3CD/1DVD/1BD Earbook 60pp Earbook incl. CD, Documentary (DVD/BD), Live CD (6 Tracks), Karaoke CD (12 Tracks) - strictly limited to 300 worldwide

- 1CD/1DVD/1BD Deluxe Box Digipak, Documentary (DVD/BD), Bumbag, Dynamite Patch, Golden Ticket Tourpass Laminate, Beer Coasters (cardboard) 6 pcs, packed in folding box - strictly limited to 700 worldwide

- 1LP Gatefold Marbled Colour incl. 24pp booklet, record butler - strictly limited to 150 worldwide

- 1LP Gatefold Vinyl Yellow - strictly limited to 200 worldwide

- 1LP Gatefold Red - strictly limited to 1000 worldwide

- CD Digipak + Shirt Bundle

- 1CD Digipak 24pp booklet

- 1MC Colour Tape - strictly limited to 150 worldwide

- Digital Album



Трек-лист:



"Back With A Bang"

"My Monster"

"Raise Your Glass"

"Queen Of The Night"

"The Devil Is A Woman"

"The Best Is Yet To Come"

"I Do It My Way"

"More Is More"

"Iconic"

"Learn To Fly"

"When The Lights Go Out"

"Not A Wise Man"







