Новая песня THE RAVEN AGE

"Fleur De Lis", новая песня группы THE RAVEN AGE, в состав которой входит сын басиста IRON MAIDEN Steve'a Harris'a George, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Conspiracy", выход которого запланирован на восьмое марта на Corvid Records.



Трек-лист:



01. Bloom Of The Poison Seed



02. Betrayal Of The Mind



03. Fleur De Lis



04. The Day The World Stood Still



05. Stigmata



06. Surrogate



07. Seventh Heaven



08. Forgotten World



09. The Face That Launched A Thousand Ships



10. Tomb Of The Unknown Soldier



11. Scimitar



12. Grave Of The Fireflies









THE RAVEN AGE is currently finishing a European run supporting TREMONTI and will be heading off on its biggest European headline tour in March and April before joining IRON MAIDEN for a huge leg across North and South America.

















