сегодня



Новое видео THE RAVEN AGE



"Forgive & Forget", новое видео группы THE RAVEN AGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Omen", выходящего седьмого июля на Music For Nations/Sony Music.



Трек-лист:



01. Changing Of The Guard

02. Parasite

03. Serpents Tongue

04. Essence Of Time

05. Nostradamus

06. Forgive & Forget

07. The Journey

08. War In Heaven

09. Tears Of Stone







+0 -0



просмотров: 105