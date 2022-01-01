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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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The Raven Age

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3 дек 2022 : 		 THE RAVEN AGE на Music For Nations

12 май 2022 : 		 THE RAVEN AGE нашли гитариста

26 июл 2021 : 		 Новый релиз THE RAVEN AGE выйдет осенью

29 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления THE RAVEN AGE

14 ноя 2019 : 		 Новое видео THE RAVEN AGE

8 ноя 2019 : 		 Акустика от THE RAVEN AGE

12 июл 2019 : 		 Видео с текстом от THE RAVEN AGE

20 мар 2019 : 		 Новое видео THE RAVEN AGE

8 мар 2019 : 		 Новый альбом THE RAVEN AGE доступен для прослушивания

16 фев 2019 : 		 Новая песня THE RAVEN AGE

17 янв 2019 : 		 Видео с текстом от THE RAVEN AGE

13 дек 2018 : 		 Новая песня THE RAVEN AGE

14 ноя 2018 : 		 Новое видео THE RAVEN AGE

8 дек 2017 : 		 THE RAVEN AGE ищут вокалиста

8 июн 2017 : 		 Новое видео THE RAVEN AGE

3 фев 2017 : 		 Новое видео THE RAVEN AGE

4 авг 2016 : 		 Новый альбом THE RAVEN AGE выйдет зимой

16 мар 2016 : 		 Сын басиста IRON MAIDEN в THE RAVEN AGE
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|||| сегодня

THE RAVEN AGE на Music For Nations



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THE RAVEN AGE заключили контракт с Music For Nations, на котором летом состоится релиз нового альбома.

George Harris: «В лагере The Raven Age сейчас царит приподнятое настроение. Мы в полном восторге от сотрудничества с замечательным коллективом Music For Nations и от долгожданной кампании по выпуску нового альбома. Это серьёзное достижение для нас, я очень горжусь ребятами и всеми, кто в этом участвует. Ждите следующего года, он будет потрясающим».

THE RAVEN AGE Sign With Music For Nations




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