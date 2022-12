сегодня



THE RAVEN AGE на Music For Nations



THE RAVEN AGE заключили контракт с Music For Nations, на котором летом состоится релиз нового альбома.



George Harris: «В лагере The Raven Age сейчас царит приподнятое настроение. Мы в полном восторге от сотрудничества с замечательным коллективом Music For Nations и от долгожданной кампании по выпуску нового альбома. Это серьёзное достижение для нас, я очень горжусь ребятами и всеми, кто в этом участвует. Ждите следующего года, он будет потрясающим».







+0 -0



просмотров: 161