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The Raven Age

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Новое видео THE RAVEN AGE



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"The Day The World Stood Still", новое видео THE RAVEN AGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома группы, "Conspiracy", выход которого состоялся 8 марта.



THE RAVEN AGE Feat. IRON MAIDEN Bassist's Son GEORGE HARRIS: 'The Day The World Stood Still' Video






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