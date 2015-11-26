Фраза, имя группы
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все новости группы
The Raven Age
Великобритания
Heavy Metal
http://www.theravenage.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/TheRavenAge/
20 мар 2019
:
Новое видео THE RAVEN AGE
8 мар 2019
:
Новый альбом THE RAVEN AGE доступен для прослушивания
16 фев 2019
:
Новая песня THE RAVEN AGE
17 янв 2019
:
Видео с текстом от THE RAVEN AGE
13 дек 2018
:
Новая песня THE RAVEN AGE
14 ноя 2018
:
Новое видео THE RAVEN AGE
8 дек 2017
:
THE RAVEN AGE ищут вокалиста
8 июн 2017
:
Новое видео THE RAVEN AGE
3 фев 2017
:
Новое видео THE RAVEN AGE
4 авг 2016
:
Новый альбом THE RAVEN AGE выйдет зимой
16 мар 2016
:
Сын басиста IRON MAIDEN в THE RAVEN AGE
сегодня
Новое видео
THE RAVEN AGE
"The Day The World Stood Still", новое видео THE RAVEN AGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из второго альбома группы, "Conspiracy", выход которого состоялся 8 марта.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).