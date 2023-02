сегодня



Новое видео THE RAVEN AGE



"Parasite", новое видео группы THE RAVEN AGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Omen", выходящего седьмого июля на Music For Nations/Sony Music.



Трек-лист:



01. Changing Of The Guard

02. Parasite

03. Serpents Tongue

04. Essence Of Time

05. Nostradamus

06. Forgive & Forget

07. The Journey

08. War In Heaven

09. Tears Of Stone







+0 -0



просмотров: 192