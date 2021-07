сегодня



Новый релиз THE RAVEN AGE выйдет осенью



THE RAVEN AGE выпустят новую пластинку, получившую название "Exile" 17 сентября на Explore1 Music Group/EX1 Records. В пластинку войдет две новые песни, а также подборка лучшего из студийных и концертных треков.



01. No Man's Land



02. Wait For Me



03. Fireflies



04. As The World Stood Still



05. A Look Behind The Mask



06. Dying Embers



07. Hold High The Fleur De Lis



08. Seventh Heaven (Live In Santiago)



09. Angel In Disgrace (Live In Los Angeles)



10. Surrogate (Live In Vancouver)



11. Forgotten World (Live In London)













