Новый альбом THE RAVEN AGE доступен для прослушивания



"Conspiracy", новый альбом группы THE RAVEN AGE, участником которого является сын басиста IRON MAIDEN George Harris, доступен для прослушивания ниже. Альбом вышел 8 марта.



Трек-лист:



"Bloom Of The Poison Seed"

"Betrayal Of The Mind"

"Fleur De Lis"

"The Day The World Stood Still"

"Stigmata"

"Surrogate"

"Seventh Heaven"

"Forgotten World"

"The Face That Launched A Thousand Ships"

"Tomb Of The Unknown Soldier"

"Scimitar"

"Grave Of The Fireflies"



















