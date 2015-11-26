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The Raven Age

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Новый альбом THE RAVEN AGE доступен для прослушивания



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"Conspiracy", новый альбом группы THE RAVEN AGE, участником которого является сын басиста IRON MAIDEN George Harris, доступен для прослушивания ниже. Альбом вышел 8 марта.

Трек-лист:

"Bloom Of The Poison Seed"
"Betrayal Of The Mind"
"Fleur De Lis"
"The Day The World Stood Still"
"Stigmata"
"Surrogate"
"Seventh Heaven"
"Forgotten World"
"The Face That Launched A Thousand Ships"
"Tomb Of The Unknown Soldier"
"Scimitar"
"Grave Of The Fireflies"

THE RAVEN AGE Stream New Conspiracy Album








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