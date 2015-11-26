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Enterprise Earth

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Новое видео ENTERPRISE EARTH



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ENTERPRISE EARTH опубликовали видео на композицию "He Exists”, которая вошла в альбом "Luciferous", выходящий пятого апреля на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music:

"Behold, Malevolence"
"Sleep Is For The Dead"
"He Exists"
"Scars Of The Past"
"Ashamed To Be Human"
"Requiem"
"The Failsafe Fallacy"
"Infernal Suffering"
"Luciferous"
"Nightfallen"
"We Are Immortal"
"There Is No Tomorrow"

ENTERPRISE EARTH Debuts "He Exists" Music Video; Luciferous Album Details Revealed






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