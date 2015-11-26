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Новое видео ENTERPRISE EARTH



ENTERPRISE EARTH опубликовали видео на композицию "He Exists”, которая вошла в альбом "Luciferous", выходящий пятого апреля на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music:



"Behold, Malevolence"

"Sleep Is For The Dead"

"He Exists"

"Scars Of The Past"

"Ashamed To Be Human"

"Requiem"

"The Failsafe Fallacy"

"Infernal Suffering"

"Luciferous"

"Nightfallen"

"We Are Immortal"

"There Is No Tomorrow"















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