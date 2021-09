13 сен 2021



Новый альбом ENTERPRISE EARTH выйдет зимой



ENTERPRISE EARTH выпустят новую работу, получившую название The Chosen четырнадцатого января на Entertainment One:



“Where Dreams Are Broken”

“Reanimate // Disintegrate”

“Unleash Hell”

“I Have To Escape”

“The Tower”

“They Have No Honor”

“Overpass”

“You Couldn’t Save Me”

“Unhallowed Path”

“Legends Never Die”

“My Blood, Their Sanitation”

“Skeleton Key”

“The Chosen”

“Atlas”







