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ENTERPRISE EARTH покинул вокалист



Вокалист ENTERPRISE EARTH Dan Watson сообщил о том, что больше не является членом коллектива:



«Спустя более 8 лет я больше не являюсь частью Enterprise Earth. Меня не будет ни в турах, ни в будущих записях. Это произошло не потому, что кто-то из нас этого хотел, а потому, что нити судьбы развели нас в разные стороны. Я всегда буду любить ребят, с которыми делил сцену и с которыми спал как в консервной банке с сардинами в туре, и я всегда буду поддерживать их дальнейшую карьеру. Последние 8 лет Enterprise Earth были для меня всем.



Я лелею всё хорошее и плохое из того опыта, который мне принесла эта группа, уроки, которые она преподала мне через трудности, невероятные приключения, в которые она меня вовлекла, и, самое главное, возможность встретиться со всеми вами. Было трудно воспринимать вас всех как фанатов, потому что это было больше похоже на семью, потому что вы так относились ко мне в дороге (большинство из вас, ха-ха) и действительно ответственны за то, что я случайно стал успешным дэткор-вокалистом (успешным в смысле, что смог реализовать свои мечты). Вы, ребята, подталкивали меня, бросали мне вызов и поддерживали меня, когда я был подавлен. Я никогда этого не забуду.



Что касается моего будущего, всё будет не так, как вы привыкли. Всё будет только лучше».





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