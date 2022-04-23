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*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Enterprise Earth

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23 апр 2022 : 		 ENTERPRISE EARTH покинул вокалист

13 дек 2021 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

31 окт 2021 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

13 сен 2021 : 		 Новый альбом ENTERPRISE EARTH выйдет зимой

16 сен 2020 : 		 Обучающее видео от ENTERPRISE EARTH

20 июл 2020 : 		 Карантинное видео от ENTERPRISE EARTH

13 июл 2020 : 		 Карантинное видео от ENTERPRISE EARTH

7 июл 2020 : 		 Кавер-версия NECROPHAGIST от ENTERPRISE EARTH

29 июн 2020 : 		 Кавер-версия LAMB OF GOD от ENTERPRISE EARTH

21 июн 2020 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

24 апр 2020 : 		 Гитарист ENTERPRISE EARTH исполняет RINGS OF SATURN, MAKE THEM SUFFER

10 апр 2020 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

7 апр 2019 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

27 фев 2019 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

14 дек 2018 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH

14 июн 2018 : 		 ENTERPRISE EARTH на ENTERTAINMENT ONE / GOOD FIGHT MUSIC

27 май 2016 : 		 Новое видео ENTERPRISE EARTH
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|||| сегодня

ENTERPRISE EARTH покинул вокалист



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Вокалист ENTERPRISE EARTH Dan Watson сообщил о том, что больше не является членом коллектива:

«Спустя более 8 лет я больше не являюсь частью Enterprise Earth. Меня не будет ни в турах, ни в будущих записях. Это произошло не потому, что кто-то из нас этого хотел, а потому, что нити судьбы развели нас в разные стороны. Я всегда буду любить ребят, с которыми делил сцену и с которыми спал как в консервной банке с сардинами в туре, и я всегда буду поддерживать их дальнейшую карьеру. Последние 8 лет Enterprise Earth были для меня всем.

Я лелею всё хорошее и плохое из того опыта, который мне принесла эта группа, уроки, которые она преподала мне через трудности, невероятные приключения, в которые она меня вовлекла, и, самое главное, возможность встретиться со всеми вами. Было трудно воспринимать вас всех как фанатов, потому что это было больше похоже на семью, потому что вы так относились ко мне в дороге (большинство из вас, ха-ха) и действительно ответственны за то, что я случайно стал успешным дэткор-вокалистом (успешным в смысле, что смог реализовать свои мечты). Вы, ребята, подталкивали меня, бросали мне вызов и поддерживали меня, когда я был подавлен. Я никогда этого не забуду.

Что касается моего будущего, всё будет не так, как вы привыкли. Всё будет только лучше».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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23 апр 2022
m
matthew3833
Очень жаль, последний альбом вышел бомбический.

просмотров: 171

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