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Enterprise Earth

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13 сен 2021 : 		 Новый альбом ENTERPRISE EARTH выйдет зимой

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Новое видео ENTERPRISE EARTH



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"Legends Never Die", новое видео группы ENTERPRISE EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Chosen", выходящего 14 января на MNRK Heavy (ex-Entertainment One).

Трек-лист:

“Where Dreams Are Broken”
“Reanimate // Disintegrate”
“Unleash Hell”
“I Have To Escape”
“The Tower”
“They Have No Honor”
“Overpass”
“You Couldn’t Save Me”
“Unhallowed Path”
“Legends Never Die”
“My Blood, Their Sanitation”
“Skeleton Key”
“The Chosen”
“Atlas”

ENTERPRISE EARTH Launch Official Visualizer For "Legends Never Die"



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