Обучающее видео от ENTERPRISE EARTH



ENTERPRISE EARTH опубликовали обучающее видео на "Foundations Of Bones". Эта песня взята из ЕР "Foundation Of Bones", выпущенного 19 июня на Entertainment One (eOne).



Трек-лист:



“Foundation Of Bones”

“Now You’ve Got Something To Die For” (Lamb Of God cover)

“Fermented Offal Discharge” (Necrophagist cover)

“There Is No Tomorrow” (acoustic)

“Foundation Of Bones” (insturmentals)







