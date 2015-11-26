Новое видео ENTERPRISE EARTH

"Sleep Is For The Dead", новое видео группы ENTERPRISE EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Luciferous", выходящего 5 апреля на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music.
Трек-лист:
"Behold, Malevolence"
"Sleep Is For The Dead"
"He Exists"
"Scars Of The Past"
"Ashamed To Be Human"
"Requiem"
"The Failsafe Fallacy"
"Infernal Suffering"
"Luciferous"
"Nightfallen"
"We Are Immortal"
"There Is No Tomorrow"
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