Новое видео ENTERPRISE EARTH



"Sleep Is For The Dead", новое видео группы ENTERPRISE EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Luciferous", выходящего 5 апреля на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music.



Трек-лист:



"Behold, Malevolence"

"Sleep Is For The Dead"

"He Exists"

"Scars Of The Past"

"Ashamed To Be Human"

"Requiem"

"The Failsafe Fallacy"

"Infernal Suffering"

"Luciferous"

"Nightfallen"

"We Are Immortal"

