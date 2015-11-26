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Enterprise Earth

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Новое видео ENTERPRISE EARTH



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"Sleep Is For The Dead", новое видео группы ENTERPRISE EARTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Luciferous", выходящего 5 апреля на Entertainment One (eOne) / Good Fight Music.

Трек-лист:

"Behold, Malevolence"
"Sleep Is For The Dead"
"He Exists"
"Scars Of The Past"
"Ashamed To Be Human"
"Requiem"
"The Failsafe Fallacy"
"Infernal Suffering"
"Luciferous"
"Nightfallen"
"We Are Immortal"
"There Is No Tomorrow"

ENTERPRISE EARTH Debuts







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