Новое видео ENTERPRISE EARTH



III. Shadows Below, новое видео ENTERPRISE EARTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР DESCENT INTO MADNESS:



“I. The Descent”

“II. Words In Whispers”

“III. Shadows Below”

“IV. Chasms Of Hell”

“V. Enough.”

“VI. Shapeshifter” https://enterpriseearth.bandcamp.com/







