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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 87
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
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Revolution Saints

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24 дек 2018 : 		 REVOLUTION SAINTS запишут альбом в 2019 году

7 окт 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

19 сен 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

18 авг 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

21 июл 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

16 июн 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

4 май 2017 : 		 Видео с выступления REVOLUTION SAINTS

1 май 2017 : 		 REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене

19 апр 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

19 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

6 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

9 дек 2014 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

26 ноя 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома REVOLUTION SAINTS

24 окт 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE/DIO в REVOLUTION SAINTS

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|||| 24 дек 2018

REVOLUTION SAINTS запишут альбом в 2019 году



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Группа REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, OZZY OSBOURNE, BAD ENGLISH, HARDLINE), Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES, SHAW/BLADES) и Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO, BURNING RAIN), запишут новую работу в следующем году. По сообщению вокалиста команды, в конце марта начнется запись ударных.




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