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Новое видео группы METALLICA
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Новое видео группы METALLICA
64
Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
55
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
39
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
25
все новости группы
Revolution Saints
США
Melodic Hard 'n' Heavy
http://www.revolutionsaints.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/RevolutionSaints
28 янв 2023
:
Альбом REVOLUTION SAINTS доступен для прослушивания
6 янв 2023
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
29 ноя 2022
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
2 ноя 2022
:
Перемены в REVOLUTION SAINTS
19 сен 2022
:
DOUG ALDRICH ушёл из REVOLUTION SAINTS
17 июн 2020
:
ALESSANDRO DEL VECCHIO выпустил сборник демо
4 апр 2020
:
Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS
2 фев 2020
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
27 янв 2020
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
11 янв 2020
:
Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS
20 дек 2019
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
20 ноя 2019
:
Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет зимой
5 ноя 2019
:
Новая песня REVOLUTION SAINTS
24 дек 2018
:
REVOLUTION SAINTS запишут альбом в 2019 году
7 окт 2017
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
19 сен 2017
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
18 авг 2017
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
21 июл 2017
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
16 июн 2017
:
Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью
4 май 2017
:
Видео с выступления REVOLUTION SAINTS
1 май 2017
:
REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене
19 апр 2017
:
Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью
19 фев 2015
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
6 фев 2015
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
23 янв 2015
:
Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS
9 дек 2014
:
Новое видео REVOLUTION SAINTS
26 ноя 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома REVOLUTION SAINTS
24 окт 2014
:
Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE/DIO в REVOLUTION SAINTS
сегодня
Альбом REVOLUTION SAINTS доступен для прослушивания
"Revolution Saints", первый альбом REVOLUTION SAINTS, доступен для прослушивания ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет