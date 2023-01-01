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*Новое видео группы METALLICA 64
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 55
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
[= ||| все новости группы



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Revolution Saints

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28 янв 2023 : 		 Альбом REVOLUTION SAINTS доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

29 ноя 2022 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

2 ноя 2022 : 		 Перемены в REVOLUTION SAINTS

19 сен 2022 : 		 DOUG ALDRICH ушёл из REVOLUTION SAINTS

17 июн 2020 : 		 ALESSANDRO DEL VECCHIO выпустил сборник демо

4 апр 2020 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

2 фев 2020 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

27 янв 2020 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

11 янв 2020 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

20 дек 2019 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

20 ноя 2019 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет зимой

5 ноя 2019 : 		 Новая песня REVOLUTION SAINTS

24 дек 2018 : 		 REVOLUTION SAINTS запишут альбом в 2019 году

7 окт 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

19 сен 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

18 авг 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

21 июл 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

16 июн 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

4 май 2017 : 		 Видео с выступления REVOLUTION SAINTS

1 май 2017 : 		 REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене

19 апр 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

19 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

6 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

9 дек 2014 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS
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Альбом REVOLUTION SAINTS доступен для прослушивания



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"Revolution Saints", первый альбом REVOLUTION SAINTS, доступен для прослушивания ниже.




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