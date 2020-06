сегодня



ALESSANDRO DEL VECCHIO выпустил сборник демо



ALESSANDRO DEL VECCHIO выпустил сборник "Sounds From The Notebook - The Demo Sessions" — подборку оригинальных треков, которые потом стали основой для песен "Hardline", "Revolution Saints", "Find Me", "Edge Of Forever", "Place Vendome", "Sunstorm" и других.



Послушать оригинальную версию "Back On My Trail" REVOLUTION SAINTS можно ниже. Официальный клип на студийную версию собрал уже пять миллионов просмотров.



Трек-лист:



“The Road To Nowhere” (Find Me)

“Through” (Gioeli-Castronovo)

“Back On My Trail” (Revolution Saints)

“Set The World On Fire” (Gioeli-Castronovo)

“Edge Of Tomorrow” (Sunstorm)

“Fever Dreams” (Hardline)

“Take You Home” (Hardline)

“Turn Back Time” (Revolution Saints)

“Power Of Music” (Place Vendome)

“Who Did You Run To” (Resurrection Kings)

“Promised Land” (Edge Of Forever)

“Where Will We Go From Here” (Hardline)







