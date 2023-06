30 июн 2023



Новое видео REVOLUTION SAINTS



"Voices" ft. Rossella Moscatello, новое видео группы REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, BAD ENGLISH, HARDLINE), Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома “Eagle Flight”, выход которого намечен на этот год:



1. Eagle Flight

2. Talking Like Strangers

3. Need Each Other

4. Kids Will Be Kids

5. I’ll Cry For You Tonight

6. Crime Of The Century

7. Set Yourself Free

8. Sacred

9. Once More

10.​ Save It All

11. Voices ft. Rossella Moscatello (Digital Bonus Track) http://www.revolutionsaints.com/







