сегодня



Новое видео REVOLUTION SAINTS



"Changing My Mind", новое видео группы REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, BAD ENGLISH, HARDLINE), Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Against the Winds" , выход которого намечен на Frontiers Music девятого февраля:



1. Against the Winds

2. Changing My Mind

3. Fall on My Knees

4. Can't End It Right Now

5. Lost in Damnation

6. Will I See You Again

7. Show Me Your Light

8. Save All That Remains

9. Been Said and Done

10. Diving Wings

11. No Turning Back







+0 -0



просмотров: 97