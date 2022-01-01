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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Revolution Saints

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2 ноя 2022 : 		 Перемены в REVOLUTION SAINTS

19 сен 2022 : 		 DOUG ALDRICH ушёл из REVOLUTION SAINTS

17 июн 2020 : 		 ALESSANDRO DEL VECCHIO выпустил сборник демо

4 апр 2020 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

2 фев 2020 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

27 янв 2020 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

11 янв 2020 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

20 дек 2019 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

20 ноя 2019 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет зимой

5 ноя 2019 : 		 Новая песня REVOLUTION SAINTS

24 дек 2018 : 		 REVOLUTION SAINTS запишут альбом в 2019 году

7 окт 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

19 сен 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

18 авг 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

21 июл 2017 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

16 июн 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

4 май 2017 : 		 Видео с выступления REVOLUTION SAINTS

1 май 2017 : 		 REVOLUTION SAINTS дебютировали на сцене

19 апр 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

19 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

6 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

9 дек 2014 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

26 ноя 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома REVOLUTION SAINTS

24 окт 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE/DIO в REVOLUTION SAINTS
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Перемены в REVOLUTION SAINTS



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REVOLUTION SAINTS сообщили о том, что группу покинули Doug Aldrich (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, DIO) и Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES), а на их место пришли Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN) соответственно. По словам участников коллектива, идёт активная работа не только над четвёртой, но сразу и над пятой студийными пластинками.






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