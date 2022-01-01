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Перемены в REVOLUTION SAINTS



REVOLUTION SAINTS сообщили о том, что группу покинули Doug Aldrich (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, DIO) и Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES), а на их место пришли Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN) соответственно. По словам участников коллектива, идёт активная работа не только над четвёртой, но сразу и над пятой студийными пластинками.











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