Новое видео REVOLUTION SAINTS



"Need Each Other", новое видео группы REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, BAD ENGLISH, HARDLINE), Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в первой половине 2023 года. http://www.revolutionsaints.com/







