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Новое видео REVOLUTION SAINTS
"Need Each Other", новое видео группы REVOLUTION SAINTS, в состав которой входят Deen Castronovo (JOURNEY, BAD ENGLISH, HARDLINE), Joel Hoekstra (WHITESNAKE, NIGHT RANGER) и Jeff Pilson (FOREIGNER, DOKKEN, THE END MACHINE, BLACK SWAN), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в первой половине 2023 года.
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