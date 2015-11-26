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Suzi Quatro

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SUZI QUATRO подписала контракт с SPV/STEAMHAMME



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Американская рок-королева Suzi Quatro подписала контракт с SPV/Steamhammer, где 29 марта выйдет новый студийный альбом "No Control", в данный момент проходящий сведение.

В альбом войдут 11 новых песен и два бонус-трека, включая песню, которую Suzy записала со своим сыном Richard'ом Tuckey.



SUZI QUATRO Signs With SPV/STEAMHAMMER



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