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SUZI QUATRO подписала контракт с SPV/STEAMHAMME
Американская рок-королева Suzi Quatro подписала контракт с SPV/Steamhammer, где 29 марта выйдет новый студийный альбом "No Control", в данный момент проходящий сведение.
В альбом войдут 11 новых песен и два бонус-трека, включая песню, которую Suzy записала со своим сыном Richard'ом Tuckey.
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