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Suzi Quatro

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SUZI QUATRO выпустит книгу



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Автор New Haven Publishing и рок-икона Suzi Quatro выпустит новую книгу "Through My Words" 27 июля. В этой большой книге в полноцветной твёрдой обложке содержатся тексты песен и личные фотографии Suzi, а также её комментарии о том, где она пребывала во время создания музыки. Обложкой и оформлением занимался Pete Cunliffe.

Suzi сказала:

«Мне исполнилось 70 лет 3 июня 2020 года, и мой список того, что нужно успеть, становится большим. Создание книги с текстами песен всегда было в этом списке, так что вот она.

"Through My Words" — это иллюстрированный информативный дневник моей жизни, рассказанный через тексты моих песен.

Творчество всегда было моим спасением. Наслаждайтесь!»

SUZI QUATRO To Release




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