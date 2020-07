сегодня



SUZI QUATRO выпустит книгу



Автор New Haven Publishing и рок-икона Suzi Quatro выпустит новую книгу "Through My Words" 27 июля. В этой большой книге в полноцветной твёрдой обложке содержатся тексты песен и личные фотографии Suzi, а также её комментарии о том, где она пребывала во время создания музыки. Обложкой и оформлением занимался Pete Cunliffe.



Suzi сказала:



«Мне исполнилось 70 лет 3 июня 2020 года, и мой список того, что нужно успеть, становится большим. Создание книги с текстами песен всегда было в этом списке, так что вот она.



"Through My Words" — это иллюстрированный информативный дневник моей жизни, рассказанный через тексты моих песен.



Творчество всегда было моим спасением. Наслаждайтесь!»











