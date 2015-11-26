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16 янв 2019
Новый альбом SUZI QUATRO выйдет весной
SUZI QUATRO выпустит новую работу, получившую название "No Control", двадцать девятого марта на CD в диджипаке, двойном виниле, в потоковом аудио и в цифровом виде.
Трек-лист:
01. No Soul/No Control
02. Going Home
03. Strings
04. Love Isn't Fair
05. Macho Man
06. Easy Pickings
07. Bass Line
08. Don't Do Me Wrong
09. Heavy Duty
10. I Can Teach You To Fly
11. Going Down Blues
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