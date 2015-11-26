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Suzi Quatro

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|||| 16 янв 2019

Новый альбом SUZI QUATRO выйдет весной



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SUZI QUATRO выпустит новую работу, получившую название "No Control", двадцать девятого марта на CD в диджипаке, двойном виниле, в потоковом аудио и в цифровом виде.

Трек-лист:

01. No Soul/No Control

02. Going Home

03. Strings

04. Love Isn't Fair

05. Macho Man

06. Easy Pickings

07. Bass Line

08. Don't Do Me Wrong

09. Heavy Duty

10. I Can Teach You To Fly

11. Going Down Blues



SUZI QUATRO: 'No Control' Album Due In March




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