Видео с текстом от SUZI QUATRO



SUZI QUATRO выпустит новую работу, получившую название "No Control", двадцать девятого марта на CD в диджипаке, двойном виниле, в потоковом аудио и в цифровом виде.



Трек-лист:



01. No Soul/No Control



02. Going Home



03. Strings



04. Love Isn't Fair



05. Macho Man



06. Easy Pickings



07. Bass Line



08. Don't Do Me Wrong



09. Heavy Duty



10. I Can Teach You To Fly



11. Going Down Blues



Официальное видео с текстом на "Macho Man" доступно ниже.























