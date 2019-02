сегодня



Новое видео SUZI QUATRO



Американская рок-королева Suzi Quatro выпустила официальное видео на песню "No Soul/No Control". Этот трек взят из предстоящего студийного альбома "No Control".



Трек-лист:



01. No Soul/No Control

02. Going Home

03. Strings

04. Love Isn't Fair

05. Macho Man

06. Easy Pickings

07. Bass Line

08. Don't Do Me Wrong

09. Heavy Duty

10. I Can Teach You To Fly

11. Going Down Blues



















