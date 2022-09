сегодня



SUZI QUATRO выпускает ЕР кавер-версий



SUZI QUATRO сообщила о планах выпуска ЕР из кавер-версий, в записи которого принимал участие Steve Cropper (BOOKER T. & THE MGS, SAM AND DAVE, OTIS REDDING, THE BLUES BROTHERS). В релиз войдут два трека, в создании которых он принимал участие, — Wilson Pickett "Midnight Hour" и Otis Redding "Sitting On The Dock Of The Bay". Оформившим предзаказ будет доступно прочтение нетленки CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL "Bad Moon Rising".







