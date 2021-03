сегодня



Новая песня SUZI QUATRO



"I Sold My Soul Today", новая песня SUZI QUATRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Devil In Me", выходящего 26 марта на SPV/Steamhammer.



Трек-лист:



CD Version



01. The Devil In Me



02. Hey Queenie



03. Betty Who?



04. You Can‘t Dream It



05. My Heart And Soul (long version)



06. Get Outta Jail



07. Do Ya Dance



08. Isolation Blues



09. I Sold My Soul Today



10. Love‘s Gone Bad



11. In The Dark



12. Motor City Riders



2 LP:



Side A:



01. The Devil In Me



02. Hey Queenie



03. Betty Who?



04. You Can‘t Dream It



Side B:



01. My Heart And Soul (long version)



02. Get Outta Jail



03. Do Ya Dance



04. Isolation Blues



Side C:



01. I Sold My Soul Today



02. Love‘s Gone Bad



03. In The Dark



04. Motor City Riders



Side D:



01. Can I Be Your Girl (bonus track)



02. Desperado (bonus track)



















+0 -0



просмотров: 417