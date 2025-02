сегодня



Новая композиция CARLOS SANTANA



"Please Don't Take Your Love", новая композиция CARLOS SANTANA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sentient", , выход которого запланирован на 28 марта на Candid Records. В альбом вошло 11 треков, три из которых ранее не издавались.



«Я всегда руководствуюсь страстью, эмоциями и внутренним чутьем. Когда я впервые услышал эти треки в доме, я сказал: «Почему бы нам не собрать их в одном месте?».



Трек-лист:



1. Let The Guitar Play (Radio Version) feat. Darryl “DMC” McDaniels

2. Stranger in Moscow (Sentient Version) [Live} (Previously Unreleased)

3. Whatever Happens (Sentient Version) with Michael Jackson

4. Please Don't Take Your Love (Sentient Version) with Smokey Robinson (Previously Unreleased)

5. Get On (Sentient Version) with Miles Davis & Paolo Rustichelli

6. Vers Le Soleil (Sentient Version) with Paolo Rustichelli

7. Rastafario - (Sentient Version) with Miles Davis & Paolo Rustichelli

8. Full Moon (Sentient Version) with Paolo Rustichelli

9. I'll Be Waiting

10. Coherence with Cindy Blackman Santana (Previously Unreleased)

11. Blues For Salvador







