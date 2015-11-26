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TEMPERANCE на Napalm Records



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Итальянская группа TEMPERANCE заключила соглашение с лейблом Napalm Records, на котором в этом году планируется выход нового альбома.

TEMPERANCE Signs With Napalm Records




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sike


26 янв 2019, 18:46		Начало неплохое, продолжение похуже будет. вцелом не очень получилось. Обычное дело есть какой то цепляющий момент, но остальная песня вообще ему не соответствует.

SS-ULTRA


26 янв 2019, 20:40		В целом, последний альбом был не так плох.


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