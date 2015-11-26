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Temperance
Италия
Modern Metal
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Facebook:
https://www.facebook.com/temperanceofficial
26 янв 2019
:
TEMPERANCE на Napalm Records
1 сен 2018
:
Новое видео TEMPERANCE
31 окт 2017
:
TEMPERANCE расстались с вокалисткой
15 янв 2017
:
TEMPERANCE планируют съемку DVD
13 янв 2017
:
Новое видео TEMPERANCE
18 сен 2016
:
Новое видео TEMPERANCE
10 июн 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома TEMPERANCE
4 июн 2016
:
Новый альбом TEMPERANCE выйдет в сентябре
19 фев 2014
:
TEMPERANCE на Scarlet Records
сегодня
TEMPERANCE
на Napalm Records
Итальянская группа TEMPERANCE заключила соглашение с лейблом Napalm Records, на котором в этом году планируется выход нового альбома.
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-1
(
2
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sike
26 янв 2019, 18:46
Начало неплохое, продолжение похуже будет. вцелом не очень получилось. Обычное дело есть какой то цепляющий момент, но остальная песня вообще ему не соответствует.
SS-ULTRA
26 янв 2019, 20:40
В целом, последний альбом был не так плох.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).