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Temperance

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Новое видео TEMPERANCE



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TEMPERANCE опубликовали видео на "Start Another Round" (Acoustic). Это трек будет включен в новый акустический ЕР Melodies Of Green And Blue, выходящий девятнадцатого февраля и включающий два новых трека — "Evelyn" и"Paint The World".

Трек-лист:

"Paint the World"
"Evelyn"
"Let It Beat"
"I Am the Fire"
"Nanook"
"Start Another Round"
"My Demons Can't Sleep"
"Gaia"

TEMPERANCE Releases Special Acoustic Version Of "Start Another Round" (Video); New EP Due In February



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


5 дек 2020, 10:24		Отстой полнейший . Это довольно хорошая песня звучит только в электричестве . Это спортивный гимн и в оринальном клипе это всё на высшем уровне а здесь полная жопа.


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