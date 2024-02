сегодня



Новое видео TEMPERANCE



"Full Of Memories", новое видео группы TEMPERANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2", выпущенного 20 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2LP Gatefold Solid Red - ltd. to 300 copies worldwide

- 1CD Digipak

- Digital Album



"Daruma"

"Glorious"

"A Hero Reborn"

"Welcome To Hermitage"

"No Return"

"In Search Of Gold"

"Join Me"

"Trust No One But You"

"Darkness Is Just A Drawing"

"Into The Void"

"Brand New Start"

"Where We Belong"

"Full Of Memories"

"Cliff"



В качестве гостей в записи альбома принимали участие Arjen Lucassen (Ayreon), Fabienne Erni (Eluveitie, Illumishade), Laura Fella (Faun) и Alessandro Conti (Twilight Force).







просмотров: 187