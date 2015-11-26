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Temperance

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Новое видео TEMPERANCE



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TEMPERANCE опубликовали видео на "Evelyn" (Acoustic). Это трек будет включен в новый акустический ЕР Melodies Of Green And Blue, выходящий девятнадцатого февраля и включающий два новых трека — "Evelyn" и"Paint The World".

Трек-лист:

"Paint the World"
"Evelyn"
"Let It Beat"
"I Am the Fire"
"Nanook"
"Start Another Round"
"My Demons Can't Sleep"
"Gaia"

TEMPERANCE Release New Acoustic Single & Video "Evelyn"



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