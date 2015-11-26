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Новое видео TEMPERANCE



TEMPERANCE опубликовали видео на "Evelyn" (Acoustic). Это трек будет включен в новый акустический ЕР Melodies Of Green And Blue, выходящий девятнадцатого февраля и включающий два новых трека — "Evelyn" и"Paint The World".



Трек-лист:



"Paint the World"

"Evelyn"

"Let It Beat"

"I Am the Fire"

"Nanook"

"Start Another Round"

"My Demons Can't Sleep"

"Gaia"







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