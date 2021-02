сегодня



Новое видео TEMPERANCE



TEMPERANCE опубликовали видео на “Paint The World". Это трек будет включён в новый акустический ЕР "Melodies Of Green And Blue", выходящий девятнадцатого февраля на Napalm Records.



Трек-лист:



"Paint the World"

"Evelyn"

"Let It Beat"

"I Am the Fire"

"Nanook"

"Start Another Round"

"My Demons Can't Sleep"

"Gaia"







просмотров: 237