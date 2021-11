16 ноя 2021



Новое видео TEMPERANCE



"Diamanti", новое видео группы TEMPERANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Diamanti", выходящего на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1CD Digipak

- 2LP Gatefold Black

- 2LP Gatefold Curaçao Sea

- 2LP Gatefold Diamond Clear

- Digital Album



Трек-лист:



"Pure Life Unfolds"

"Breaking The Rules Of Heavy Metal"

"Diamanti"

"Black Is My Heart"

"Litany Of The Northern Lights"

"You Only Live Once"

"I The Loneliness"

"Codebreaker"

"The Night Before The End"

"Fairy Tales For The Stars"

"Let's Get Started"

"Follow Me"







