сегодня



Концертное видео TEMPERANCE



"The Last Hope In A World Of Hopes", новое концертное видео группы TEMPERANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From Hermitage To Europe, выходящего 14 марта на Napalm Records:



Intro (live)

"Daruma" (live)

"The Last Hope In A World Of Hopes" (live)

"No Return" (live)

"A Hero Reborn" (live)

"Welcome To Hermitage" (live)

"Glorious" (live)

"Start Another Round" (live)

"Darkness Is Just A Drawing" (live)

"Into The Void" (live)

"Diamanti" (live)

"Of Jupiter And Moons" (live)

"Pure Life Unfolds" (live)







+0 -0



просмотров: 104