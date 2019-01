сегодня



Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE



24 января METAL ALLEGIANCE, основными участниками которой являются David Ellefson (MEGADETH), Alex Skolnick (TESTAMENT), Mike Portnoy (THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и Mark Menghi, выступили в зале House Of Blues, Anaheim, California. В ходе этого концерта на сцену также выходили Andreas Kisser (SEPULTURA), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), John Bush (ARMORED SAINT, ex-ANTHRAX), Chuck Billy (TESTAMENT), Bobby "Blitz" Ellsworth (OVERKILL), Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER), Mark Tornillo (ACCEPT), Phil Demmel (VIO-LENCE, ex-MACHINE HEAD), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY) и Doyle Wolfgang Von Frankstenstein (MISFITS).



Профессиональное видео полного выступления доступно ниже.













