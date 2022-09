Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

сегодн€



¬идео с выступлени€ METAL ALLEGIANCE



¬идео с выступлени€ METAL ALLEGIANCE, которое состо€лось в рамках фестивал€ Rock In Rio, доступно дл€ просмотра ниже.









Thank you (obrigada) to the thousands that came to see @metalallegiance for our Brazilian debut at @rockinrio it was an honor! WeвАЩll be back real soonвА¶ pic.twitter.com/Z6dfd3subZ







E vamos setlist, porque eu sei que voc√™s gostam рЯШПрЯОґ #RockinRioNoMultishow #MetalAllegianceNoMultishow pic.twitter.com/463FsaTAiB







So excited to be playing @rockinrio again today! One of the most massive festivals on Earth! And @metalallegiance will be bringing the THRASH! If youвАЩre not here in person, I believe the whole festival is streamed on TV/onlineвА¶so you can tune in!рЯ§ШрЯЗІрЯЗЈ pic.twitter.com/EFdPBEA83O







Rehearsals w @metalallegiance went awesome! CanвАЩt wait for the big show tomorrow at @rockinrio ! Our lineup for this show is myself, Alex Skolnick & Chuck Billy from Testament, Phil Demmel from Vio-lence, John Bush from Armored Saint & Jack Gibson from Exodus. Its gonna be MASSIVE pic.twitter.com/eoFam1L9je





