JOHN BUSH исполнил ANTHRAX вместе с METAL ALLEGIANCE



Двадцать пятого сентября METAL ALLEGIANCE отыграли концерт в Stereo Garden, Patchogue, New York, в рамках которого были исполнены следующие композиции:



01. Can't Kill The Devil



02. Leper Messiah (METALLICA cover)



03. Fast As A Shark (ACCEPT cover)



04. The Accuser



05. Bound By Silence



06. What Doesn't Die (ANTHRAX cover)



07. Power Drunk Majesty (Part I)



08. Power Drunk Majesty (Part II)



09. Dying Song



10. Iron Fist (MOTÖRHEAD cover)



11. Mandatory Suicide (SLAYER cover)



12. Symptom Of The Universe (BLACK SABBATH cover)



13. Murders In The Rue Morgue (IRON MAIDEN cover)



14. Lights Out (UFO cover)



15. Room For One More (ANTHRAX cover)



16. Only (ANTHRAX cover)



17. Pledge Of Allegiance



Encore:



18. Tear It Loose (TWISTED SISTER cover) (with Mark Mendoza)



19. Whole Lotta Rosie (AC/DC cover)



20. Cold Gin (KISS cover)



































































