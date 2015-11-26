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Metal Allegiance

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16 июл 2021 : 		 JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE

1 апр 2020 : 		 METAL ALLEGIANCE собирают средства для Looney Tunes

21 янв 2020 : 		 Drum-cam от DAVE LOMBARDO

18 янв 2020 : 		 DAVE LOMBARDO, GARY HOLT And PHIL DEMMEL исполняют SLAYER рамках METAL ALLEGIANCE

27 янв 2019 : 		 Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

24 сен 2018 : 		 Рассказ о выступлении METAL ALLEGIANCE

17 сен 2018 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют первый альбом BLACK SABBATH

13 сен 2018 : 		 Музыканты SEPULTURA, ARCH ENEMY, OVERKILL, ACCEPT присоединились к METAL ALLEGIANCE

8 сен 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

26 авг 2018 : 		 Новое видео METAL ALLEGIANCE

2 авг 2018 : 		 Трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

28 июл 2018 : 		 MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE

14 июл 2018 : 		 Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

30 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE

23 июн 2018 : 		 Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE

25 окт 2017 : 		 Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE

25 янв 2017 : 		 Концертное видео METAL ALLEGIANCE

23 янв 2017 : 		 Музыканты JUDAS PRIEST, SCORPIONS, SLAYER, MEGADETH, ALICE IN CHAINS почтили память "Fallen Heroes" с METAL ALLEGIANCE

30 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL ALLEGIANCE

15 авг 2016 : 		 Гитарист SLAYER присоединился на сцене к METAL ALLEGIANCE

23 июл 2016 : 		 Гитарист METAL ALLEGIANCE о песнях для нового ЕР

7 июл 2016 : 		 Музыканты MASTODON, ARCH ENEMY, DEATH ANGEL помогут METAL ALLEGIANCE

31 май 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE целиком сыграют "Made In Japan"

15 апр 2016 : 		 METAL ALLEGIANCE собираются записать второй альбом

9 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

12 янв 2016 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE
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JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE



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METAL ALLEGIANCE двадцать пятого сентября впервые за почти два года выйдут на сцену и отыграют сет из материала одноименного альбома, "Fallen Heroes" EP и "Volume II - Power Drunk Majesty", а также ряда кавер-версий.

К ядру METAL ALLEGIANCE, состоящему из Mike Portnoy, Mark Menghi и Alex Skolnick (TESTAMENT) присоединятся Phil Demmel (VIO-LENCE), Mark Osegueda (DEATH ANGEL) и John Bush (ARMORED SAINT, ex-ANTHRAX).

Bush: «Всегда приятно выходить на сцену с моими друзьями из METAL ALLEGIANCE. Никогда не играл с ними на Острове! Для меня это впервые... Сейчас я с нетерпением жду возможности выйти на любую сцену. Мы исполним несколько оригинальных песен METAL ALLEGIANCE, классические металлические песни, а также несколько композиций ANTHRAX с альбомов, которые я записал вместе с ними... В конце концов, это 40-летие ANTHRAX... Приходите, металхэды!».

Menghi: «METAL ALLEGIANCE возвращается! Не могу дождаться, когда снова выйду на сцену и сброшу несколько COVIDовских килограммов! Хаха. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы выступали, и это шоу — особенное, поскольку оно проходит на родной территории METAL ALLEGIANCE на Лонг-Айленде.

Нью-йоркской публике предстоит наверстать упущенное с нашими друзьями с Западного побережья. Давайте покажем им, как это делается!».

Portnoy: «После неожиданного полуторагодичного отпуска я так рад, что наконец-то снова буду играть вживую! И что может быть лучше, чем выступить с моими металлическими братьями в METAL ALLEGIANCE! И что может быть лучше, чем мой старый, милый дом, остров Стронг... Я не могу дождаться этого момента!»

Skolnick: «Мы все с нетерпением ждем возможности снова выйти на сцену в составе METAL ALLEGIANCE, на этот раз на Лонг-Айленде, нашем символическом родном городе, месте многих встреч (и тако) и месте нашей первой записи. После года, который мы все пережили, этот первый (и единственный) концерт METAL ALLEGIANCE в 2021 году будет иметь особенную энергетику. Не пропустите!»

О судьбе в проекте David'a Ellefson'a умалчивается.

METAL ALLEGIANCE To Be Joined By JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA And PHIL DEMMEL At Long Island Concert



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