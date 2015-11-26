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JOHN BUSH, MARK OSEGUEDA и PHIL DEMMEL присоединятся к METAL ALLEGIANCE



METAL ALLEGIANCE двадцать пятого сентября впервые за почти два года выйдут на сцену и отыграют сет из материала одноименного альбома, "Fallen Heroes" EP и "Volume II - Power Drunk Majesty", а также ряда кавер-версий.



К ядру METAL ALLEGIANCE, состоящему из Mike Portnoy, Mark Menghi и Alex Skolnick (TESTAMENT) присоединятся Phil Demmel (VIO-LENCE), Mark Osegueda (DEATH ANGEL) и John Bush (ARMORED SAINT, ex-ANTHRAX).



Bush: «Всегда приятно выходить на сцену с моими друзьями из METAL ALLEGIANCE. Никогда не играл с ними на Острове! Для меня это впервые... Сейчас я с нетерпением жду возможности выйти на любую сцену. Мы исполним несколько оригинальных песен METAL ALLEGIANCE, классические металлические песни, а также несколько композиций ANTHRAX с альбомов, которые я записал вместе с ними... В конце концов, это 40-летие ANTHRAX... Приходите, металхэды!».



Menghi: «METAL ALLEGIANCE возвращается! Не могу дождаться, когда снова выйду на сцену и сброшу несколько COVIDовских килограммов! Хаха. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы выступали, и это шоу — особенное, поскольку оно проходит на родной территории METAL ALLEGIANCE на Лонг-Айленде.



Нью-йоркской публике предстоит наверстать упущенное с нашими друзьями с Западного побережья. Давайте покажем им, как это делается!».



Portnoy: «После неожиданного полуторагодичного отпуска я так рад, что наконец-то снова буду играть вживую! И что может быть лучше, чем выступить с моими металлическими братьями в METAL ALLEGIANCE! И что может быть лучше, чем мой старый, милый дом, остров Стронг... Я не могу дождаться этого момента!»



Skolnick: «Мы все с нетерпением ждем возможности снова выйти на сцену в составе METAL ALLEGIANCE, на этот раз на Лонг-Айленде, нашем символическом родном городе, месте многих встреч (и тако) и месте нашей первой записи. После года, который мы все пережили, этот первый (и единственный) концерт METAL ALLEGIANCE в 2021 году будет иметь особенную энергетику. Не пропустите!»



О судьбе в проекте David'a Ellefson'a умалчивается.







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