сегодня



METAL ALLEGIANCE отыграли юбилейный концерт



Шестого сентября METAL ALLEGIANCE отыграли специальное шоу по случаю десятилетия существования в Starland Ballroom, Sayreville, New Jersey. Среди гостей были Troy Sanders (MASTODON),John Bush (ARMORED SAINT),Dave Davidson (REVOCATION), Doc Coyle (BAD WOLVES) и многие другие:



The Accuser

Bound By Silence

Kill the King (Rainbow cover)

Room for One More (Anthrax cover)

Liars & Thieves

Let Darkness Fall

Blood and Thunder (Mastodon cover)

Parasite (KISS cover)

Wake Up Dead (Megadeth cover)

Dying Song

Lights Out (UFO cover)

Only (Anthrax cover)

Prowler (Iron Maiden cover)

Metal Militia (Metallica cover)



Encore:

Iron Fist (Motörhead cover)

Pledge of Allegiance











+0 -0



просмотров: 44