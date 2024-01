28 янв 2024



Музыканты TESTAMENT, MASTODON, SEPULTURA, OVERKILL, EXODUS выступили с METAL ALLEGIANCE



25 января METAL ALLEGIANCE в House Of Blues Anaheim отметили десятилетие творческой активности. Помимо основных членов проекта, в вечере приняли участие John Bush (ARMORED SAINT), Chuck Billy (TESTAMENT), Phil Demmel (MACHINE HEAD, VIO-LENCE), Troy Sanders (MASTODON), Brann Dailor (MASTODON), Andreas Kisser (SEPULTURA), Bobby "Blitz" Ellsworth (OVERKILL), Gary Holt (EXODUS, SLAYER), Doc Coyle (BAD WOLVES, GOD FORBID), Hel Pyre (NERVOSA), Chris Poland (ex-MEGADETH) и другие.



Сет-лист:



The Accuser

Bound By Silence

Can't Kill the Devil

Gift of Pain

Hellraiser (Ozzy Osbourne cover)

Rapid Fire (Judas Priest cover)

Wrecking Crew (Overkill cover)

Wake Up Dead (Megadeth cover)

Liars & Thieves

Let Darkness Fall

Mother of Sin

Kill the King (Rainbow cover)

The Preacher (Testament cover)

Blood and Thunder (Mastodon cover)

Only (Anthrax cover)

Pledge of Allegiance



Encore:

Damage, Inc. (Metallica cover)

Damage Case (Motörhead cover)

Iron Maiden (Iron Maiden cover)







