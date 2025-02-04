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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 207
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Metal Allegiance

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3 фев 2025 : 		 METAL ALLEGIANCE думают о новом

26 янв 2025 : 		 Видео с выступления METAL ALLEGIANCE

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27 янв 2019 : 		 Музыканты SEPULTURA, OVERKILL, ARCH ENEMY, MISFITS присоединились на сцене к METAL ALLEGIANCE

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28 июл 2018 : 		 MAX CAVALERA в новом видео METAL ALLEGIANCE

14 июл 2018 : 		 Второй трейлер к новому альбому METAL ALLEGIANCE

30 июн 2018 : 		 Трейлер нового альбома METAL ALLEGIANCE

23 июн 2018 : 		 Музыканты OVERKILL, NIGHTWISH, ACCEPT на новом альбоме METAL ALLEGIANCE

25 окт 2017 : 		 Музыканты OVERKILL, ARMORED SAINT выступят с METAL ALLEGIANCE

25 янв 2017 : 		 Концертное видео METAL ALLEGIANCE
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|||| 3 фев 2025

METAL ALLEGIANCE думают о новом



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Басист METAL ALLEGIANCE David Ellefson обсудил возможность появления нового материала:

«METAL ALLEGIANCE — это не только звёздные концерты, которые мы даём, но и два полноформатных альбома. Ребята также записали небольшой EP "Fallen Heroes" [без меня] — они работали над ним, когда я был в туре. Но есть новый материал, над которым мы сейчас работаем. Мы уже нацелились на январь 2026 года для следующих событий, и сейчас готовим новый материал. Так что это интересно. Эта группа — не просто звёздный состав, это ещё и запись музыки. Мы называем её "основной четвёркой" — я, Alex Skolnick [TESTAMENT], [bassist Mark] Menghi и [drummer Mike] Portnoy [DREAM THEATER] — мы являемся движущей силой творческой, звукозаписывающей стороны этого процесса».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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4 фев 2025
father
Чё-то сколько ни пытался въехать в их альбомы, так и не смог заставить себя дослушать ни один из них целиком, как-то вымученно всё
4 фев 2025
N
Nepalcev
Хрен с ним, с альянсом. Где альбом самих КОРОЛЕЙ, тхрэш вашу мать!?

просмотров: 151

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