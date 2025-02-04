3 фев 2025



METAL ALLEGIANCE думают о новом



Басист METAL ALLEGIANCE David Ellefson обсудил возможность появления нового материала:



«METAL ALLEGIANCE — это не только звёздные концерты, которые мы даём, но и два полноформатных альбома. Ребята также записали небольшой EP "Fallen Heroes" [без меня] — они работали над ним, когда я был в туре. Но есть новый материал, над которым мы сейчас работаем. Мы уже нацелились на январь 2026 года для следующих событий, и сейчас готовим новый материал. Так что это интересно. Эта группа — не просто звёздный состав, это ещё и запись музыки. Мы называем её "основной четвёркой" — я, Alex Skolnick [TESTAMENT], [bassist Mark] Menghi и [drummer Mike] Portnoy [DREAM THEATER] — мы являемся движущей силой творческой, звукозаписывающей стороны этого процесса».







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