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Warrior Soul

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|||| 4 фев 2019

Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет весной



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Группа WARRIOR SOUL, в состав которой входит вокалист Kory Clarke, выпустит новый альбом, получивший название "Rock 'N' Roll Disease", девятнадцатого мая.



WARRIOR SOUL To Release 'Rock 'N' Roll Disease' Album In May




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