Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Новая песня MESHUGGAH 8
*OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс... 7
*NIGHTWISH начали работу над альбомом 7
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Мы дэт-металл MOTÖRHEAD? З... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
[= ||| все новости группы



*

Warrior Soul

*



10 мар 2022 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL — о смерти оригинального басиста

5 мар 2022 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL: «Я рад жить вне США»

8 фев 2022 : 		 Новая песня WARRIOR SOUL

25 янв 2022 : 		 Новая песня WARRIOR SOUL

1 сен 2021 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL может выйти осенью

23 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL: Видео

11 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL

2 окт 2020 : 		 Warrior Soul записали кавер-версии KISS, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, JUDAS PRIEST And GRAND FUNK RAILROAD

13 июн 2020 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL: «Люблю послушать голливудское дерьмецо!»

29 дек 2019 : 		 Видео с выступления WARRIOR SOUL

4 фев 2019 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет весной

25 окт 2017 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой

1 окт 2012 : 		 Семплы новых песен WARRIOR SOUL

30 окт 2011 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL/TROUBLE выпускает сольный альбом

25 сен 2011 : 		 Басист JANNE JARVIS ушел из WARRIOR SOUL

22 янв 2011 : 		 Ранние работы WARRIOR SOUL выйдут на виниле

17 дек 2010 : 		 WARRIOR SOUL начнут запись в январе
| - |

|||| сегодня

Вокалист WARRIOR SOUL — о смерти оригинального басиста



Kory Clarke в рамках недавнего интервью сказал, что не имеет информации о том, что привело к смерти оригинального басиста Пита Макланахэна:

«Я просто надеюсь, что это не какая-нибудь глупая история вроде той, что произошла с [бывшим барабанщиком WARRIOR SOUL] Марком [Эвансом, который был убит в 2005 году]. Но я не знаю. Никто мне ничего не сказал. Это опустошает, конечно. Я не знаю, что сказать. Я бы хотел, чтобы это был Джордж Буш или кто-то в этом роде [смеётся]».

На вопрос, когда он в последний раз разговаривал с Питом, Kory ответил:

«Кажется, я предложил ему отправиться со мной в турне несколько лет назад. Да, это был последний раз, когда я с ним разговаривал.

Он в некотором роде загадочный персонаж. Ты никогда не знаешь, где он. Я слышал, что у него есть ребёнок, и он играет с какими-то другими парнями. Я точно не знаю. Но он довольно скромный парень; он не любитель Facebook/Instagram».

На вопрос о том, остались ли у него хорошие воспоминания об игре с Питом, Kory ответил:

«Да. Он был великолепен, мужик. Он был настоящим заводилой в студии в плане сочинительства. Те великолепные риффы для "Hero" и "The Losers" исходили от него».

На вопрос о том, не заставляет ли уход Пита и Марка задуматься о собственной смертности, Kory ответил следующее:

«Да, конечно, заставляет. Мне всегда кажется странным, что когда кто-то умирает, неважно, кто это, ты думаешь: "Как это случилось?" Потому что ты хочешь быть уверенным в том, что ты не делаешь того же, что делали они [смеётся]. Но да, ты всё время размышляешь об этом и просто надеешься, что тебя не зацепит и ты не станешь следующим».

KORY CLARKE On Death Of Original WARRIOR SOUL Bassist PETE MCCLANAHAN:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 285

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом