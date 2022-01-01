сегодня



Вокалист WARRIOR SOUL — о смерти оригинального басиста



Kory Clarke в рамках недавнего интервью сказал, что не имеет информации о том, что привело к смерти оригинального басиста Пита Макланахэна:



«Я просто надеюсь, что это не какая-нибудь глупая история вроде той, что произошла с [бывшим барабанщиком WARRIOR SOUL] Марком [Эвансом, который был убит в 2005 году]. Но я не знаю. Никто мне ничего не сказал. Это опустошает, конечно. Я не знаю, что сказать. Я бы хотел, чтобы это был Джордж Буш или кто-то в этом роде [смеётся]».



На вопрос, когда он в последний раз разговаривал с Питом, Kory ответил:



«Кажется, я предложил ему отправиться со мной в турне несколько лет назад. Да, это был последний раз, когда я с ним разговаривал.



Он в некотором роде загадочный персонаж. Ты никогда не знаешь, где он. Я слышал, что у него есть ребёнок, и он играет с какими-то другими парнями. Я точно не знаю. Но он довольно скромный парень; он не любитель Facebook/Instagram».



На вопрос о том, остались ли у него хорошие воспоминания об игре с Питом, Kory ответил:



«Да. Он был великолепен, мужик. Он был настоящим заводилой в студии в плане сочинительства. Те великолепные риффы для "Hero" и "The Losers" исходили от него».



На вопрос о том, не заставляет ли уход Пита и Марка задуматься о собственной смертности, Kory ответил следующее:



«Да, конечно, заставляет. Мне всегда кажется странным, что когда кто-то умирает, неважно, кто это, ты думаешь: "Как это случилось?" Потому что ты хочешь быть уверенным в том, что ты не делаешь того же, что делали они [смеётся]. Но да, ты всё время размышляешь об этом и просто надеешься, что тебя не зацепит и ты не станешь следующим».







+0 -0



просмотров: 285

