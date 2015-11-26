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Новый альбом WARRIOR SOUL может выйти осенью



KORY CLARKE в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно релиза нового альбома WARRIOR SOUL:



«Что касается нового альбома, я хочу закончить запись в августе, чтобы успеть выпустить его и попасть в топ-10 списков за год! Я очень взволнован. Это материал, который я вынашивал в течение 18-20 месяцев после того, как в конце 2019 года я сделал несколько треков в Чикаго. Это продолжение нашего кавер-альбома прошлого года. Я не знаю, как его описать. Начальный трек довольно необычный. Он называется "We're Alive". Я не знаю, насколько он панковский. Здесь присутствует множество стилей и жанров. Сказать, что это что-то иное, чем альбом WARRIOR SOUL, было бы неправильно. Мы надеемся выпустить его в конце сентября или в первую неделю октября».

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