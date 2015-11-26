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Warrior Soul

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1 сен 2021 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL может выйти осенью

23 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL: Видео

11 окт 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от WARRIOR SOUL

2 окт 2020 : 		 Warrior Soul записали кавер-версии KISS, MOTÖRHEAD, ALICE COOPER, JUDAS PRIEST And GRAND FUNK RAILROAD

13 июн 2020 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL: «Люблю послушать голливудское дерьмецо!»

29 дек 2019 : 		 Видео с выступления WARRIOR SOUL

4 фев 2019 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет весной

25 окт 2017 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой

1 окт 2012 : 		 Семплы новых песен WARRIOR SOUL

30 окт 2011 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL/TROUBLE выпускает сольный альбом

25 сен 2011 : 		 Басист JANNE JARVIS ушел из WARRIOR SOUL

22 янв 2011 : 		 Ранние работы WARRIOR SOUL выйдут на виниле

17 дек 2010 : 		 WARRIOR SOUL начнут запись в январе
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Новый альбом WARRIOR SOUL может выйти осенью



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KORY CLARKE в рамках недавнего интервью рассказал о планах относительно релиза нового альбома WARRIOR SOUL:

«Что касается нового альбома, я хочу закончить запись в августе, чтобы успеть выпустить его и попасть в топ-10 списков за год! Я очень взволнован. Это материал, который я вынашивал в течение 18-20 месяцев после того, как в конце 2019 года я сделал несколько треков в Чикаго. Это продолжение нашего кавер-альбома прошлого года. Я не знаю, как его описать. Начальный трек довольно необычный. Он называется "We're Alive". Я не знаю, насколько он панковский. Здесь присутствует множество стилей и жанров. Сказать, что это что-то иное, чем альбом WARRIOR SOUL, было бы неправильно. Мы надеемся выпустить его в конце сентября или в первую неделю октября».

KORY CLARKE Aims To Release New WARRIOR SOUL Album In September / October -



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