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Вокалист WARRIOR SOUL: «Я рад жить вне США»



Kory Clarke в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, помогает ли ему жизнь вне США посмотреть на происходящее в стране под иным углом:



«Да, можно сказать, что так и есть. Меня радует, что меня там нет [смеётся]. Но я всё равно чувствую себя полностью связанным в том смысле, что планета глобальная, а США имеют такой большой охват и такое большое влияние на всё, что я должен бороться за то, что я считаю демократией. [Некоторые] люди, честно говоря, хотят, чтобы их президентом был Гитлер. Я думаю, люди могут голосовать за Гитлера, если хотят.



Я борюсь за то, что правильно, я так считаю. И то, во что сейчас ввязывается республиканская национальная секта, — попытка лишить всех избирательных прав и поставить республиканских законодателей отвечать за подсчёт голосов. Чувак, всё это мы должны остановить; это просто конец демократии, не так ли?»







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