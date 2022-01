сегодня



Новая песня WARRIOR SOUL



"We're Alive", новая песня группы WARRIOR SOUL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Out On Bail", выход которого запланирован на четвёртое марта Livewire/Cargo Records UK.



Трек-лист:



01. We're Alive (Arling / Clarke) (5:10)



02. One More For The Road (Post / Polachek / Clarke) (4:07)



03. Hip Hip Hurray (Clarke / Post) (3:33)



04. Out On Bail (Hodgson / Clarke) (4:20)



05. Cancelled Culture (Polachek / Clarke) (3:41)



06. End Of The World (Kimmett / Post / Clarke) (4:50)



07. YoYo (Clarke / Peter Jay) (4:40)



08. The New Paradigm (Mark Gemini Thwaite / Paul Raven / Clarke) (4:35)



В записи принимали участие:



* Kory Clarke - Vocals, Drums on "One More For The Road"

* Dennis "El Guapo" Post - Guitars

* Christian Kimmett - Bass

* Ivan Tambac - Drums on "Paradigm", "End Of The World"

* John Besser - Drums on "We're Alive", "Hip Hip Hurray", "Out On Bail", "Cancelled Culture", "YoYo"

* John "Baby H" Hodgson - Guitars on "Out On Bail"

* Adam Arling - Guitars on "We're Alive", "Paradigm"

* John "Full Throttle" Polachek - Guitars on "One More For The Road", "Cancelled Culture"

* Maria Hatzina - Special Guest Vocals on "Hip Hip Hurray"













